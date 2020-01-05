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Esad rejimi İdlib'e hava ve kara saldırısı düzenledi! 10 ölü, 20'den fazla yaralı var

Suriye'de Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşim yerlerine düzenlediği hava ve kara saldırılarında 10 sivil öldü, 20'den fazla sivil yaralandı.

05.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:14

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşim alanlarına düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.

HAVA VE KARA SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRDİ

Esad ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Maarratünnuman, Serakib ve Eriha ilçeleri, Marşimarin, Masaran ve Deyr Sünbül köyleri ile Halep'ın batı kırsalında Berne köyüne sabah saatlerinden itibaren yoğun hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

10 SİVİL ÖLDÜ, 20'DEN FAZLA YARALI VAR

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, Eriha ilçesinde 7, Serakib ilçesinde 1, Halep'in Berne köyünde 2, toplam 10 sivil öldü, 20'den fazla sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken ve ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları devam ediyor.

YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE OKULU VURMUŞLARDI

Öte yandan Esad rejimi, yeni yılın ilk gününde İdlib'in güneyindeki Serakib ilçesine bağlı Sermin beldesinde yer alan bir okulu, misket bombasıyla hedef aldı. Saldırıda 4'ü çocuk, toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Esad rejimi İdlib'e hava ve kara saldırısı düzenledi! 10 ölü, 20'den fazla yaralı var

İdlib, Dünya

Kaynak: AA


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