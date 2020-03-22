Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Haberler

Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından gelen bir Suriye vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini, konuya ilişkin tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

22.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:36

Suriye 'de ilk yeni tip koronavirüs vakasını açıklandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, koronavirüs salgınına ilişkin tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

"İRAN'A BAĞLI MİLİTANLARIN VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE TAŞIDI"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonundan (SMDK) yapılan yazılı açıklamada, İran destekli yabancı terörist grupların ülkeye girişi için Esed rejiminin ülke sınırlarını kapatmadığı ifade edilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İran tarafından çeşitli ülkelerden Suriye'ye getirilen mezhepçi militanların virüse yakalanıp yakalanmadığını tespit etmek mümkün gözükmüyor. Zira rejimin sahip olduğu sağlık imkanları oldukça zayıf. Yayımlanan bazı raporlar ise İran'a bağlı mezhepçi militanların, Kovid-19 virüsünü Suriye'ye taşıdığını ifade ediyor"

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 14 bin 611 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki toplam vaka sayısı ise 335 bin 315'e yükseldi.

Suriye’de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı: Ülkeye yurt dışından gelen bir Suriye vatandaşında koronavirüs tespit edildi
Etiketler : fahrettin koca, Beşşar Esed, Suriye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Darbeci Sisi’nin komutanı koronavirüsten öldü Haberler
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi Haberler
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Haberler
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Fransa’da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı Haberler
Fransa'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı
Türkiye’de koronavirüs testi yapılanların kaçı pozitif çıktı? İşte oran Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapılanların kaçı pozitif çıktı? İşte oran
Türkiye’de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi Haberler
Türkiye'de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi
Türkiye’de virüsten ölenlerin sayısı 30’a çıktı! Vaka sayısı bini aştı Haberler
Türkiye'de virüsten ölenlerin sayısı 30'a çıktı! Vaka sayısı bini aştı
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı Haberler
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı

Son Dakika Güncel Haberleri

Gazze: "BM, tıbbi ihtiyaçların karşılanması konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeli" - Haber "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" başlıklı genelge, Resim Gazete'de... - Haber Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocukların annesi de "Evde kalın" çağrısı yaptı - Haber Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Koronavirüs salgınının son bulması için yarından itibaren yatsı... - Haber Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi - Haber Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi - Haber Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Haber KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi - Haber Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading