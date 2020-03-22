Suriye’de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Suriye 'de ilk yeni tip koronavirüs vakasını açıklandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, koronavirüs salgınına ilişkin tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

"İRAN'A BAĞLI MİLİTANLARIN VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE TAŞIDI"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonundan (SMDK) yapılan yazılı açıklamada, İran destekli yabancı terörist grupların ülkeye girişi için Esed rejiminin ülke sınırlarını kapatmadığı ifade edilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İran tarafından çeşitli ülkelerden Suriye'ye getirilen mezhepçi militanların virüse yakalanıp yakalanmadığını tespit etmek mümkün gözükmüyor. Zira rejimin sahip olduğu sağlık imkanları oldukça zayıf. Yayımlanan bazı raporlar ise İran'a bağlı mezhepçi militanların, Kovid-19 virüsünü Suriye'ye taşıdığını ifade ediyor"