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Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi

Esad Güçleri, Suriye'de İdlib'in doğusunda bulunan ve yakınında TSK gözlem noktalarının yer aldığı ve 8 şehit verdiğimiz kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi.

05.02.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:31

Esed Rejimi'ne yakınlığıyla bilinen El Vatan gazetesi, Rejim Güçleri'nin, 'in güneydoğusundaki 'i ele geçirdiğini açıkladı. Serakib kasabası yakınlarında TSK'ya ait ateşkes gözlem noktaları da yer alıyor.

SERAKİB KRİTİK ÖNEME SAHİP

Kasaba, Lazkiye ile Halep'i bağlayan M4 karayolunun ve Halep ile Şam'ı bağlayan M5 karayolunun kavşak noktasında bulunuyor. 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarındaki saldırıda 8 şehit vermiştik.

REJİM KASABAYA 3 BÖLGEDEN GİRMİŞTİ

Rejim güçleri, günün erken saatlerinde yaşanan çatışmaların ardından kasabaya batı, doğu ve güneyden girmişti.

SERAKİB'DE 8 ŞEHİT VERMİŞTİK

İdlib'deki durum, Rusya'nın hava desteğini alan rejim güçlerinin saldırılarını arttırmasıyla farklı bir boyuta taşınmıştı. Suriye rejim güçleri, Türk askerlerine ateş açmıştı. 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarındaki saldırıda 8 şehit verilmişti.

Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi

Serakib, İdlib, TSK, Dünya, Güncel


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