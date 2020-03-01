Esed Rejimi'ne ait SU-24 tipi savaş uçağının düşürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Suriye 'nin İdlib kentinde Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 34 askerimiz şehit olmasının ardından başlayan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Esed Rejimi'ne ait SU-24 tipi savaş uçaklarının düşürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Pilotun uçaktan atladığı anlar ise kameraya kaydedildi.

"2 BİN 212 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de askerlerimize yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından 27 Şubat itibariyle 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını resmen duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir" dedi.