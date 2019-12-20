Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 50 bin mültecinin daha Türkiye'te göç etme hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Bugün gelen haberlere göre, Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle son 5 günde en az 80 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği öğrenildi.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Dün Malezya temasları doğrultusunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'deki mülteci sorununa da değinmişti. Erdoğan, "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

İşte sınırdan gelen ilk görüntüler: