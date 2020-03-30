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Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını açıkladı

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ölenlerin sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

30.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:14
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını açıkladı
Beşşar Esed rejimi, Suriye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ölenlerin sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.
Esed rejiminin sağlık bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, gün içinde yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla Suriye'de 1'i ölen 10 Kovid-19 vakası var ve bu buz dağının görünen kısmı." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Esed rejimi, dün ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Beşşar Esed, Suriye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölümün yaşandığını açıkladı - Haberler

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