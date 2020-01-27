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Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 5 sivil öldü (2)

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti.

27.01.2020 20:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:19
'de Beşşar Esed rejimi ve 'nın 'deki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, dün gece saatlerinden itibaren İdlib'in Han es Sübül, Masaran, Hamidiyye, Şinan ve Bzabor köylerini hedef aldı.
Esed rejimine ait savaş uçakları da Serakib ve Marratünnuman ilçeleri ile Keferruma beldesi, Masaran, Han es Sübül, Ruveyha, Erbain, Bzabor, Ruveyha, Has, Kefer Battıh ve Dadih köylerine saldırdı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejiminin saldırılarında Serakib'de 1, Bzabor da 2 ve Rusya'nın Şinan köyündeki saldırısında 2 olmak üzere toplam 5 sivil hayatını kaybetti.
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 5 sivil öldü (2)

Suriye, İdlib, Rusya, Güncel

Kaynak: AA


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