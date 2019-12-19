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Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 13 ölü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 13 sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.

19.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:20
Beşşar Esed rejimi ve destekçisi 'nın sabah saatlerinden bu yana Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 13 sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.
Rejim uçakları Maaretinuman ilçesi, Cercenaz beldesi, Deyr Sünbül, Frikye, Serce, Bzabor, Binin, Hantutin, Naciyye, Kinidde, Gadafe,Tel Mennis, Ebu Mekki, Tuh ve Rebia köylerine saldırı düzenledi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Maaretinuman kırsalı, Serakib ilçesi, Maarşurin, Han Es Sübül, Deyr Garbi, Semke ve Merdih köylerini vurdu.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Maaretinuman'da 6, Merdih köyünde 4, Deyr Sünbül'de 2 ve Han Es Sübül'de bir olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.
Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
Yoğun bombardıman sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 13 ölü

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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