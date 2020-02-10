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Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 17 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim birimlerine düzelediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti.

10.02.2020 02:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 02:35
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve 'ya ait savaş uçaklarının, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim birimlerine düzelediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları, dün akşam geç saatlere kadar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde kalan Kefer Nuran, Kefer Naha, Cemyiet Rehhal, Şeyh Ali, Orum Es Sugra ve Etarib yerleşimlerine hava saldırıları düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılar sonucu Kefer Nuran'da 9, Şeyh Ali'de 3, Orum Es Sugra'da 2 ve Etarib'de ise 3 olmak üzere toplam 17 sivil yaşamını yitirdi.
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 17 sivil öldü

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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