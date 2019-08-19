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Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları Han Şeyhun'u harabeye çevirdi

Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirmek için saldırılar düzenlediği Han Şeyhun'un havadan çekilen görüntülerinde ilçenin yıkılmış binalar ve tahrip olmuş yollardan ibaret olduğu görüldü.

19.08.2019 14:10
Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları Han Şeyhun'u harabeye çevirdi
Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirmek için saldırılar düzenlediği Han Şeyhun'un havadan çekilen görüntülerinde ilçenin yıkılmış binalar ve tahrip olmuş yollardan ibaret olduğu görüldü.
AA, Rusya'nın hava desteğindeki Esed rejimi güçlerinin yoğun saldırıların ardından ele geçirdiği Han Şeyhun ilçesini insansız hava aracıyla (İHA) görüntüledi.
Kayıtlardan, İdlib iline bağlı ilçenin adeta harabeye dönüştüğü anlaşılıyor.
Bazı mahallelerde yalnızca tümüyle yıkılmış yan yana binalar ve tahrip olmuş yollar dikkati çekerken yıkımın nispeten az olduğu mahalleler, ilçedeki savaş öncesi planlı mimariyi gözler önüne seriyor.
Dış cephesi tümüyle yıkılmış binaların odalarında, yıkım ve göçten önceki günlük hayata ait eşyalar göze çarpıyor.
Çatılardaki uydular ve güneş enerjisi panelleri de İdlib'in gelişmiş ilçelerinden biri olan Han Şeyhun'un hayat dolu günlerine dair ipuçları veriyor.
Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları Han Şeyhun'u harabeye çevirdi

Beşşar Esed, Han Şeyhun, İdlib, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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