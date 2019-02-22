Esed Rejiminden İdlib'e Bombalı Saldırı: 5'i Çocuk 6 Ölü

Esad rejiminin Suriye
'nin İdlib
kentinin kuzeyine gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.
Esad rejimi ve onu destekleyen terörist grupların Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan ve sivillerin yaşadığı, Ma'arretü'n-Nu'man bölgesine düzenlediği bombalı saldırıda 5 çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi.
Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği saldırılarda en az 75 sivilin hayatını kaybettiği, 265'ten fazla sivilin yaralandığı belirtildi. - İDLİB
Suriye, İdlib, 3. Sayfa
Kaynak: İHA