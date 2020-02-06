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İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkentine saldırdı

Esed rejimi, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'da bazı noktalara saldırı düzenlediğini öne sürdü.

06.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:18

Beşşar Esed rejimi, savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti 'da bazı noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu. Rejimin ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının gece geç saatlerde başkent Şam'da 4 noktaya saldırdığı belirtildi.

BİRÇOK BÖLGE HEDEF ALINDI

İsrail uçaklarının saldırıyı Golan Tepeleri ve Lübnan'ın güneyinden düzenlediği iddiasına yer verilen haberde, Kisva, Merç Sultan, Jisr Bağdat ve İzra bölgelerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Haberde, rejimin hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi durdurduğu iddia edildi. İsrail makamları ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İSRAİL ZAMAN ZAMAN SALDIRI DÜZENLİYOR

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkentine saldırdı

İsrail, Şam, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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