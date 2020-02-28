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Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından TSK, Esed rejimi güçlerini vurmaya devam ediyor. Ağaçların arasında kamufle olmaya çalışan rejime ait bir tankın SİHA ile vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

28.02.2020 19:39 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:42

'de dün gece Esed rejimi tarafından düzenlenen hain saldırıda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırının ardından misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

SİHA'LAR İMHA ETTİ

Hain saldırının ardından TSK, rejim askerlerini vurmaya devam ediyor. Ağaçların arasında kamufle olmaya çalışan rejime ait T-72 tankının SİHA ile vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

ESED REJİMİNE AĞIR DARBE

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi.

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Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

İdlib, TSK, Güncel


28.02.2020 21:21:18