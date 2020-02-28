Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

İdlib 'de dün gece Esed rejimi tarafından düzenlenen hain saldırıda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırının ardından misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

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