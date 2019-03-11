Esed Rejiminin 8 Yıllık Suç Dosyası

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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede iç savaşın başlamasından bu yana on binlerce Suriyeliyi alıkoyan Beşşar Esed rejiminin halen insan hakları ihlal etmeye devam ettiğini açıkladı.SNHR sivil kayıpların yüzbinlerle ifade edildiği iç savaşa ilişkin yayımladığı raporunda, iç savaş 9. yılına girerken, Esed rejiminin insan haklarını ihlal etmeye devam ettiğini bildirdi.Suriye'de yaptığı çalışmalar neticesinde yalnızca tespit edilebilen verileri paylaşan SNHR raporunda, Esed rejiminin güçlerinin Mart 2011'den bu yana alıkoyduğu kişilerden 127 bin 916'sını halen cezaevlerinde tuttuğunu kaydetti."Mart 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de, rejim ve milisleri, halkın farklı kesimlerinden on binlerce kişinin çoğunu mahkeme kararı olmaksızın alıkoyuyor." ifadelere yer verilen raporda, alıkonanların akıbetinin belirsiz olduğu vurgulandı.Suriye'de işkence görerek ölenlerin yüzde 99'nun rejim güçlerince katledildiğinin altı çizilen raporda, 15 Mart'ta 9. yılına girecek iç savaşın başlamasından bu yana en az 13 bin 983 kişinin rejimin işkencesi nedeniyle öldüğü kaydedildi.Rejimin kuşatmasında 921 sivil öldüRaporda, rejimin muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmeden önce kuşatmaya başvurduğu anımsatıldı.Rejimin kuşattığı bölgelere gıda, ilaç ve insani yardımların girişine izin vermeyerek, muhalifleri ve sivilleri bölgelerden göçe zorladığı hatırlatıldı.Kuşatma kaynaklı açlık, ilaç yetersizliği sonucu 398'i çocuk, 187'si kadın en az 921 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı.Rejimin kuşatma politikasından vazgeçmediği bildirilirken, Suriye'nin Ürdün sınırındaki Rukban kampının halen ablukada olduğu belirtildi.Ağın raporunda, Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana en az 216 kez kimyasal silah kullandığı ifade edildi.Raporda, "Suriye'de iç savaşta 14,2 milyon kişi göçe zorlandı. Bunlardan 8 milyonu ülke içinde, 6,2 milyonu ise ülkeden çıkmak zorunda kaldı." ifadeleri yer aldı.YPG/PKK ve DEAŞTerör örgütü YPG/PKK'nın da ülkede işgal ettiği bölgelerde sivilleri alıkoyduğunun vurgulandığı raporda, örgütün en az 2 bin 705 kişiyi bu yolla tuttuğu kaydedildi.Raporda, Suriye'de hakimiyet alanı yüzde 2'ye gerileyen terör örgütü DEAŞ'ın ise en 8 bin 143 kişiyi alıkoyduğunu ve bunların akıbetlerinin belirsiz olduğu ifade edildi.