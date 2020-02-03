Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz

İdlib 'de Esed rejimine bağlı güçlerin Türk ordusuna yaptığı saldırı sonucu 5'i askeri personel 1'i sivil personel olmak üzere 6 şehit verdik. 6 şehit haberinin ardından bölgede gerilim arttı. Türkiye 'den art arda sert açıklamalar geldi. Öte yandan Türkiye, Rusya ile bugün Ayn el Arab'da (Kobani) gerçekleşmesi planlanan ortak devriyeyi iptal etti. Bu gelişmeler doğrultusunda "Türkiye ile Rusya arasında kriz mi var?" sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk askeri yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını, liderlerin talep etmesi halinde bir görüşme gerçekleştirilebileceğini söyledi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 5 asker ve 1 sivil personelin şehit olduğu saldırıya ilişkin, Rus ve Türk askeri yetkililerinin sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili henüz telefon görüşmesi yapmadığına dikkati çeken Peskov, "Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde. Yüksek düzeyde herhangi bir görüşme yapılmadı. Liderlerin isteği üzerine en kısa zamanda görüşme kararlaştırılabilir." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, İdlib bölgesindeki terör gruplarının faaliyetlerinden endişe duymaya devam ettiklerini dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk birlikleri 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu" denildi.

ERDOĞAN'DAN SERT AÇIKLAMA

Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5'i askeri personel, 1'i sivil personel olmak üzere 6 kişi şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada,Rus yetkili makamlarına, "Muhatabımız siz değil, rejim, önümüzü kesme gibi bir durum olmasın. Biz bir taraftan şehit verirken, bunun hesabını sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır" yanıtı verdi.