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Esed rejiminin Han Şeyhun'u ele geçirmesi

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin Han Şeyhun kentini Beşşar Esed rejiminin ele geçirmesini, Rusya'nın memnuniyetle karşıladığını söyledi.

22.08.2019 17:28 Esed rejiminin Han Şeyhun'u ele geçirmesi
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin Han Şeyhun kentini Beşşar Esed rejiminin ele geçirmesini, Rusya'nın memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinin rejim tarafından ele geçirilmesini değerlendirdi.
"Elbette, gruplar üzerindeki bu tür zaferler memnuniyetle karşılanabilir. Başından beri, teröristler ve terör gruplarıyla mücadelenin bütün alanlarda devam edeceği söylenmişti." diyen Peskov, ilerleyen günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi olabileceğini ifade etti.
Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.
Rusya, İran destekli terörist gruplar ve Esed rejiminin saldırılarında, Han Şeyhun'da yaşayan yaklaşık 112 bin sivil yerinden edildi.

Dmitriy Peskov, Han Şeyhun, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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