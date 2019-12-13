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Esed rejiminin İdlib'de cephe hatlarına sızma girişimi püskürtüldü

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların cephe hatlarındaki bazı noktalara sızma girişiminde bulundu.

13.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:00Esed rejiminin İdlib'de cephe hatlarına sızma girişimi püskürtüldü
'deki Beşşar Esed rejimi, Gerginliği Azaltma bölgesinde askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların cephe hatlarındaki bazı noktalara sızma girişiminde bulundu. Yoğun çatışmaların ardından rejim güçleri geri çekildi.
Askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre rejim güçleri, Hama'nın İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi içindeki kuzey kırsalında bulunan Hacive ve Bedriye köyleri ile İdlib'in güneybatısındaki Ketebe Mehcure köylerine gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu.
Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların karşılık vermesi üzerine yaşanan yoğun çatışmaların ardından rejim güçleri çok sayıda kayıp vererek çekildi.
Esed rejimi ve destekçileri İdlib'de zaman zaman toprak ele geçirme amaçlı saldırılar düzenliyor. Yerleşimlerin yoğun bombardımana tutulmasıyla son bir buçuk ayda yaklaşık 90 bin sivil yerinden edildi.
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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