Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 3 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib 'deki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırılarda aynı aileden ikisi çocuk, biri kadın 3 sivil hayatını kaybetti.Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere hava saldırıları sabah saatlerinden bu yana sürüyor.Rejim uçakları İdlib'in güneyindeki Marratünnuman ilçesinin yanı sıra Hiş, Has, Masaran, Serce, Şinan, Binin, Dana, Deyr Sünbül, Marzita ve Maarşurin köylerini hedef aldı.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin Şinan köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı aileden ikisi çocuk, biri kadın toplam 3 sivil can verdi.Muhaliflere ait gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da Marratünnuman ilçe merkezi ve Kefrenbil beldesi ile Tel Mennia, Han Es Sübül ve Mardibse köylerini bombaladı.Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmaları yaparken yaralılar sağlık merkezlerine götürüldü.Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılarSuriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.