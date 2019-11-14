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Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar

Bir ucu boynuna, diğer ucu da cinsel organına bağlanmış iple araziye bırakılan eşeği, Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun kurtardı.

14.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:58

Antalya'da, bir ucu boynuna, diğer ucu da cinsel organına bağlanmış iple araziye bırakılan eşeği, veteriner hekim Fevzi Uzun kurtardı. Sahipsiz hayvanları beslediği sırada eşeğin durumunu fark eden Uzun, ipi kesip hayvanı kontrol ettikten sonra araziye yeniden bıraktı.

TESADÜFEN KARŞILAŞTI

Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Fevzi Uzun, dün mesai sonrası evinin bulunduğu Beycik Mahallesi'nde her akşam yaptığı gibi sahipsiz hayvanları beslemeye çıktı. Saat 19.00 sıralarında Uzun'un yanına bir eşek yaklaştı.

GÖRDÜĞÜ MANZARA DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Hayvanın bir anda ürkerek uzaklaştığını gören Fevzi Uzun, yanına yaklaştığında durumu fark etti. Fevzi Uzun, eşeğin boynuna bağlı ipin diğer ucunun ise hayvanın cinsel organına sıkı biçimde bağlandığını gördü. Otomobilindeki çakıyla ipleri kesen veteriner hekim Fevzi Uzun, hayvanı yaşadığı acı durumdan kurtararak, besledikten sonra serbest bıraktı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Eşeğe yapılan eziyeti cep telefonu kamerasıyla kaydeden Uzun'un sosyal medyada paylaştığı görüntüler, izleyenlerden büyük tepki aldı.

Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar

Fevzi Uzun, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (7)
CORCİ:amaç nedir onu çözemedim?
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UZMAN PSİKOLOG:BUNU YAPAN ALÇAĞI YAKALYIP KENDİ CİNSEL ORGANINIDA BAĞLAYIP BOYNUNDAN GEÇİRMEK LAZIM MAMAFİ TABİKİ OCESARETİ BULUP BEN YAPTIM DEYEMEZ ONUN ADAMLIĞI EŞŞEĞİN CİNSEL ORGANINI BAĞLAYANA KADARMIŞ PSİKOPAT REZİLLER ALLAH BELANIZI VERSİN İNŞALLAH
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ALİ:men lê yerham velê yürham merhamet etmeyene merhamet edilmez
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KIYAMET ALAMETLERİ YAKLAŞTI:bunu o hayvana yapanı aynısını yapacaksın
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HALATCI:NASIL YANI SENMi BAĞLAYACAKSIN
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HAYVANLARI SEVEN Y:Müslümanlığa yakışmayan tek şey masum hayvanlara yapılan zalimlikler. dilerim bunu yapanları rabbim hiç bir zaman affetmesin. . .
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İMANIN ŞARTIDIR ALTIDIR.......:HADİS-İ ŞERİF. . . . . . . . . . . - MERHAMET ETMEYENE ALLAHÜ TEALA MERHAMET ETMEZ, ACIMAYANA ACIMAZ. . . . . . . - HADİS-İ ŞERİF. . . . . . . . BU HAYVANA YAPILAN MERHAMETSİZLİK VE VİCDANSIZLIKTIR. .
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