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Eşeği traktöre bağlayıp sürükleyen kişiye 947 lira ceza kesildi

Gümüşhane'de evinin önündeki kepeği yiyen eşeği traktörün arkasına bağlayarak sürüklediği iddia edilen kişiye, 947 lira idari para cezası kesildi.

29.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:49
Gümüşhane'de evinin önündeki kepeği yiyen eşeği traktörün arkasına bağlayarak sürüklediği iddia edilen kişiye, 947 lira idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Kılıçcı Köyü'nde T.A'ya ait eşek, M.A'ya ait evin önünde bulunan ve hayvan yiyeceği olarak kullanılan kepeği yedi.
Bunun üzerine sinirlenen M.A, iddiaya göre eşeği traktörünün arkasına bağlayarak, yaklaşık 4 kilometre boyunca sürükleyip Sökmen Köyü yakınlarında bıraktı.
Eşeğinin kayıp olduğunu gören ve köyde aramaya çıkan T.A, görgü tanıklarının ifadesi üzerine M.A'ya ulaştı.
Sökmen Köyü yakınlarına bırakıldığını öğrendiği eşeğini almaya giden ve ayakalarının yaralandığını gören T.A, durumu Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Köye gelen jandarma ekipleri, M.A'ya 947 lira idari para cezası uyguladı.
Ekiplerce ayrıca M.A hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi. Eşeği traktöre bağlayıp sürükleyen kişiye 947 lira ceza kesildi

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane, Jandarma, Kelkit, Güncel, Haber

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