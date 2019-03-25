Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını artırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı.

LİTRESİNİ 150 LİRADAN SATIYOR

2013 yılında 20 eşekle üretime başlayan Karaçam, sayıyı 40'a çıkardığını ve günde 4 litre süt elde ettiğini anlattı. Eşek sütünün bazı hastalıklara iyi geldiğinin rivayet edildiğini de belirten Karaçam, çiftliği ziyaret edenlere sütün litresini 150 liradan, su bardağıyla ise 30 liradan satıyor.

"EŞEK SÜTÜ SABUNU DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Eşek sütü satışı yaparken, sabun imal etmeleri yönünde talepler geldiğini anlatan Karaçam, "Süt sağıldıktan sonra sütün köpüğünü yüzüne süren kadınlar, sabununun da olabileceğini söyledi. Biz de bunun üzerine sabun üretmeye başladık. İlk önce cüzi miktarda ürettiğimiz sabun satıldı. Ardından seri üretime geçmek için eşim kurs aldı ve eşek sütü sabunu da büyük ilgi gördü. Bodrum'da aktarlar ve turistik oteller de bizden sabun istiyor. Sabunu kullananlar vücudu yumuşattığını, kırışıkları önlediğini söyledi" dedi.

Karaçam, "Eşek sütü antioksidan özelliğine sahip. Bazı hastalıklarda tedavide destekleyici özelliğe sahip olduğu belirtiliyor" dedi.

Bitkisel sabun üreticisi The Soap Factory şirketinin CEO'su Hacire Aydın da, el yapımı eşek sütü sabunları satışlarındaki yükselişe dikkat çekerek, "El yapımı eşek sütü sabunları, en çok satılanlar listemizin üst sıralarında yer alıyor." dedi.

Karaçam, günde 4 litre eşek sütü elde ediyor ve litresini 150 liradan bardağını ise 30 liradan satıyor. Ayrıca, eşek sütünden sabun üreten girişimci bu sabunları otellere ve aktarlara pazarlıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını artırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı.

LİTRESİNİ 150 LİRADAN SATIYOR

2013 yılında 20 eşekle üretime başlayan Karaçam, sayıyı 40'a çıkardığını ve günde 4 litre süt elde ettiğini anlattı. Eşek sütünün bazı hastalıklara iyi geldiğinin rivayet edildiğini de belirten Karaçam, çiftliği ziyaret edenlere sütün litresini 150 liradan, su bardağıyla ise 30 liradan satıyor.

"EŞEK SÜTÜ SABUNU DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Eşek sütü satışı yaparken, sabun imal etmeleri yönünde talepler geldiğini anlatan Karaçam, "Süt sağıldıktan sonra sütün köpüğünü yüzüne süren kadınlar, sabununun da olabileceğini söyledi. Biz de bunun üzerine sabun üretmeye başladık. İlk önce cüzi miktarda ürettiğimiz sabun satıldı. Ardından seri üretime geçmek için eşim kurs aldı ve eşek sütü sabunu da büyük ilgi gördü. Bodrum'da aktarlar ve turistik oteller de bizden sabun istiyor. Sabunu kullananlar vücudu yumuşattığını, kırışıkları önlediğini söyledi" dedi.

Karaçam, "Eşek sütü antioksidan özelliğine sahip. Bazı hastalıklarda tedavide destekleyici özelliğe sahip olduğu belirtiliyor" dedi.

Bitkisel sabun üreticisi The Soap Factory şirketinin CEO'su Hacire Aydın da, el yapımı eşek sütü sabunları satışlarındaki yükselişe dikkat çekerek, "El yapımı eşek sütü sabunları, en çok satılanlar listemizin üst sıralarında yer alıyor." dedi.