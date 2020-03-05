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Eşek Kral Filmi

Eşek Kral filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Eşek Kral filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:51Eşek Kral Filmi
Bir aslan, kral emekli olunca onun yerinde Azad Nagar’a hükmedecek olan kralı seçmekle görevlidir. O büyük gün geldiğindeyse, Azad Nagar’ın kralı olarak bir eşek seçilir ve onun yönetime gelmesi ile birlikte her şey yavaş yavaş mahvolmaya başlar.


Yönetmen: Aziz Jindani
Senaryo: Aziz Jindani, Kamran Khimani
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Donkey King
Yapımcı Firma: Talisman Animations
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Pakistan
Orijinal Dili: Urduca
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 20.12.2019

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:36:33