Eşek Kral Filmi

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Bir aslan, kral emekli olunca onun yerinde Azad Nagar’a hükmedecek olan kralı seçmekle görevlidir. O büyük gün geldiğindeyse, Azad Nagar’ın kralı olarak bir eşek seçilir ve onun yönetime gelmesi ile birlikte her şey yavaş yavaş mahvolmaya başlar.Aziz JindaniAziz Jindani, Kamran KhimaniAnimasyonThe Donkey KingTalisman Animations2018PakistanUrduca85 dk.TME (The Moments Entertainment)20.12.2019