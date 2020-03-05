Eşek Kral Filmi

Bir aslan, kral emekli olunca onun yerinde Azad Nagar’a hükmedecek olan kralı seçmekle görevlidir. O büyük gün geldiğindeyse, Azad Nagar’ın kralı olarak bir eşek seçilir ve onun yönetime gelmesi ile birlikte her şey yavaş yavaş mahvolmaya başlar.Yönetmen:
Aziz JindaniSenaryo:
Aziz Jindani, Kamran KhimaniFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Donkey KingYapımcı Firma:
Talisman AnimationsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
PakistanOrijinal Dili:
UrducaFilmin Süresi:
85 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
20.12.2019 Eşek Kral Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.