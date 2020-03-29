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Eşek sıpasıyla salıncakta keyfi yaptı

Karabük'te, bir kişi "Kara kızan" adını verdiği sıpasıyla salıncak keyfi yaptı.

29.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:30
Eşek sıpasıyla salıncakta keyfi yaptı
Karabük 'te, bir kişi "Kara kızan" adını verdiği sıpasıyla salıncak keyfi yaptı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ali Kavsa, evinin bahçesinde bulunan salıncağa "Kara kızan" adını verdiği sıpasıyla bindi. Kara kızanı kucağına alan Ali Kavsa bir süre salıncakta sallandı. Ali Kavas, "İki gündür binemediği salıncağa bugün biniyoruz" dedi.
İkilinin görüntüleri büyük beğeni topladı.
Parkta tek başına salıncak keyfi
Öte yandan Karabük merkezde yaşlı bir vatandaş yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle boş kalan çocuk parkında salıncağa binerek eğlendi. Virüs tehdidi nedeniyle kimselerin olmadığı çocuk parkında salıncağa binen yaşlı adam cep telefonuyla görüntülendi.
Bir süre salıncakta sallanarak eğlenen yaşlı adam daha sonra parktan ayrıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Güncel

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