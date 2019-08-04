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Eşek sırtında futbol maçı yaptılar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı yapıldı.

04.08.2019 10:22 Eşek sırtında futbol maçı yaptılar
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı yapıldı. Oyuncuların eşekten inmeden paslaşarak topu kaleye atmasını içeren maç ilgiyle izlendi.
Kumluca'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karagöl Yayla Festivali etkinliklerinde eşek sırtında futbol maçı oynandı. Maç öncesi 2 takım kurularak bayrak kapma yarışı düzenlenirken, yarışmada Karacaören Mahallesi Takımı birinci oldu. Ardından Karacaören ile Ortaköy mahalleleri arasında bir Yörük kültürü olan eşek sırtında futbol maçı oynandı. 1'inin yürüdüğü 5'inin eşek sırtında olduğu 6 oyuncudan oluşan takımlar, kural gereği eşekten inmeden topu alıp, paslaşarak, kaleye gol atmak için mücadele etti. Kıran kırana geçen maç 5-5 sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Karşılaşmadan görüntüler



Kumluca, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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