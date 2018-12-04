Eşek Sütünün Mucizevi Etkilerini Cildinizde Hissedin

El yapımı ve yüzde yüz doğal içeriğe sahip olan The Soap Factory Eşek Sütü Sabunu, cildinize bakım yaparken; aynı zamanda cilt hastalıklarına şifa oluyor.

Eşek sütü sabununun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Cilt kuruluğuna karşı etkilidir.

Güneş ve doğum lekelerini azaltır.

Sedef ve egzama tedavisini destekler.

İçeriğinde amino asit, kalsiyum, magnezyum ve bakır bulundurur.

Cildi onarır, yeniler ve kurutmadan temizler.

Cildi nemlendirir, ince kırışıklıkları açar.

Ölü deriyi temizler.

Kimyasal ürünlerin sağlığınızda oluşturmuş olduğu hasara artık göz yummayın! Tamamen doğal ve her aşaması el yapımı olan sabunlara "merhaba" deyin!

Detaylı Bilgi ve Sipariş İçin: www.thesoapfactory.com.tr