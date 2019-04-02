Esen Fatma Kabadayı Vhiting Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR ÇEŞME belediye başkan adayı olan Esen Fatma Kabadayı Vhiting isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR ÇEŞME ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Esen Fatma Kabadayı Vhiting isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR ÇEŞME adayı Esen Fatma Kabadayı Vhiting kimdir? Bağımsız İZMİR ÇEŞME adayı Esen Fatma Kabadayı Vhiting yüzde kaç oy aldı?

Esen Fatma Kabadayı Vhiting Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR ÇEŞME belediye başkan adayı olarak gösterilen Esen Fatma Kabadayı Vhiting ÇEŞME ilçesinde % 2,30 oranında oy almıştır. ÇEŞME ilçesinde % 2,30 oranında oy olan Esen Fatma Kabadayı Vhiting adlı Bağımsız adayı toplamda 617 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR ÇEŞME ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.