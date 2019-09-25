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Esen Makina Belsinspor'da 3 transfer

Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

25.09.2019 13:01Esen Makina Belsinspor'da 3 transfer
Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de sezona Kocasinan Ülküspor galibiyeti ile başlayan Esen Makina Belsinspor kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.

Geçen sezon Kayseri OSB Atletikspor forması giyen Hasan Yazgan, Turgut Yetük ve Mücahit Baykaldı, bundan sonra kariyerlerini Esen Makina Belsinspor'da sürdürecekler. Esen Makina Belsinspor ile anlaşan 3 oyuncu takıma katılarak ilk antrenmanlarına çıktılar.

Teknik heyetin bu hafta şans vermesi halinde 3 yeni isim Pazar günü oynanacak olan Medical Palaca Gençlerbirliği maçında forma giyecekler. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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