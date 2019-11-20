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Esen, taksi esnafıyla buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Pınarbaşı Taksi Durağı esnafını ziyaret ederek, belediye olarak yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattı.

20.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:37Esen, taksi esnafıyla buluştu
Belediye Başkanı Semih Esen, Pınarbaşı Taksi Durağı esnafını ziyaret ederek, belediye olarak yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattı.

Taksicilerin talep ve sorunlarını da tek tek dinleyen Semih Esen, çözüm odaklı bir anlayışla çalışarak sorunları birlikte aşacaklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden taksi durağı Başkanı Mehmet Kolpak ise, "Sağ olsun Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen, bizleri ziyaret etti. Bizi ilgilendiren konuları bizimle istişare etti. Bu ziyaretinde bölgemizde yapılan ve yapılacak olan projeler üzerine konuştuk. Başkanımız, düşüncelerimize değer veriyor. Bizi ziyaret etmesini beklemiyorduk. Başkanımızın sürpriz şekilde durağımıza gelmesi bizleri çok mutlu etti. Başkanımız, her daim kolaylıkla ulaşabildiğimiz biridir. Ziyaretinden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Kaynak: İHA

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