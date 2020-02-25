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Son dakika: Esenboğa'da koronavirüs paniği! Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Son dakika: Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı, 17 yolcuda koronavirüs şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular karantinaya alınacak.

25.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:58

Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs (Kovid-19) hareketliliği yaşanıyor. Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Kum kentinden gelen 12 yolcunun ateşi sınırın üstünde çıktı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor. Şüpheli yolcular karantinaya alınacak.

UÇAKTA 132 YOLCU VAR

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi.

ÖN MUAYENE YAPILDI

Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.

Kovid-19 şüphesi nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

THY, TAHRAN SEFERLERİNİ İPTAL ETMEDİ

Türk Hava Yolları'ndan (THY) bugün yaptığı açıklamada Türkiye-İran arasında yapılan bazı seferlerin durdurulduğu açıklanmıştı. THY, 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferlerini iptal ederken Tahran seferlerinin düzenlenmesinde bir engel bulunmadığını belirtmişti.

THY, Tahran seferlerinin sayısını 2'ye düşürmüştü.

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Son dakika: Esenboğa'da koronavirüs paniği! Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Esenboğa Havalimanı, Ankara, Güncel


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