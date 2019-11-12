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Esenboğa Havalimanı 10 ayda 11,7 milyon yolcuya hizmet verdi

Esenboğa Havalimanı'ndan ekim ayında yaklaşık 1,1 milyon, ocak-ekim döneminde ise 11,7 milyon yolcu hizmet aldı.

12.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:38Esenboğa Havalimanı 10 ayda 11,7 milyon yolcuya hizmet verdi
Esenboğa Havalimanı'ndan ekim ayında yaklaşık 1,1 milyon, ocak-ekim döneminde ise 11,7 milyon yolcu hizmet aldı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce açıklanan ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre, geçen ay Esenboğa Havalimanı iç hat yolcu trafiği 919 bin 522, dış hat yolcu trafiği 198 bin 615, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 118 bin 137 olarak gerçekleşti.
Havalimanına geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 418, dış hatlar uçak trafiği bin 729 olmak üzere toplam uçak trafiği 8 bin 147 oldu. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 9 bin 319 ton olarak kayıtlara geçti.
Havalimanında hizmet verilen yolcu sayısı yılın 10 ayında 11 milyon 677 bin 513, uçak trafiği 84 bin 564, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 102 bin 528 ton olarak gerçekleşti.

Esenboğa Havalimanı, Güncel

Kaynak: AA

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