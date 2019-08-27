Esenboğa Havalimanı'nda 350 bin liralık kunduz ve tilki postu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 350 bin lira değerinde 128 adet kunduz ve tilki postu ele geçirdi.



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bir yolcunun Esenboğa Havalimanı'na çok sayıda hayvan postuyla geleceği ihbarı üzerine Ticaret Bakanlığı kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden çok yönlü araştırma başlatıldı. Türkiye'ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu "Varış Öncesi Yolcu Bildirimi" programı üzerinden yapılan incelemede, söz konusu şahsın ne zaman hangi uçakla Esenboğa Havalimanı'na geleceği tespit edildi. Elde edilen bilgi ve belgeler Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Paylaşılan bilgiler ışığında Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince uçak Esenboğa Havalimanı'na iner inmez şüpheli yolcu gözetim altına alındı. Bagajlarını aldıktan sonra gümrüğe tabi eşyası olmayan yolcuların kullandığı yeşil hattan geçerek çıkış kapısına yönelen şahıs durdurularak, bagajları X-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar açılarak detaylı arama yapıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan arama neticesinde şahsa ait iki bavulda 68 adet kunduz postu ve 60 adet tilki postu olmak üzere toplam 128 adet hayvan postu ele geçirildi. Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 350 bin Türk lirası olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili yürütülen adli tahkikat devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA