Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Esendere Belediyesinden 500 aileye gıda yardımı

Hakkari'nin Esendere Belde Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle beldeye bağlı köy ve mahallelerde ikamet eden 500 aileye gıda yardımında bulundu.

11.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:16
Esendere Belediyesinden 500 aileye gıda yardımı
Hakkari 'nin Esendere Belde Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle beldeye bağlı köy ve mahallelerde ikamet eden 500 aileye gıda yardımında bulundu.
İlçe merkezine 41 kilometre uzaklıktaki beldede, belediye ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmasını sürdürüyor.
Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, yaptığı açıklamada, beldeye bağlı 4 mahalle ile 12 köyde ikamet eden ailelere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:
"Bunun üzerine 500 paket gıda paketimizi hazırladık. Dün 270 haneye yardımda bulunduk. Bu gün de hava şartları elverirse 230 haneye de bu yardımı yapacağız. Bütün imkanlarımızı halkımıza seferber etmeye devam edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz"
Belde sakinlerinden Süleyman Altınoluk da belediyenin yardımlarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Dırbaz Büyüksu, Esendere, Hakkari, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Haberler ›› Güncel ››Esendere Belediyesinden 500 aileye gıda yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği - Haber 17:04: Samsun'dan kısa kısa - Haber 17:04: Erzurum'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza - Haber 17:04: 31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı - Haber 17:04: Sokağa çıkma yasağının ardından Ankaray ve Metro sessizliğe büründü - Haber 16:54: Sancaktepe'de ölen eczacının ilaçlama çağrısına Sancaktepe Belediyesi eczacı öldükten sonra cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber