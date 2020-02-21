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Esendere Belediyesinden karla mücadele çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Esendere beldesinde yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

21.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:56Esendere Belediyesinden karla mücadele çalışması
'nin ilçesine bağlı sınırındaki beldesinde yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Esendere Belediyesi, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için hummalı bir çalışma başlattı. Vatandaşların mağdur olmaması ve yolların yeniden ulaşıma açılması için 24 saat esasına göre hizmet veren ekipler, program dahilinde sırasıyla tüm yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini ve kapanan yolların tamamının yeniden açılacağını belirten Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Ekiplerimiz yağışla birlikte seferber olmuş durumdalar. Beldemizde son kar yağışı ile birlikte kapanan yollarımız tek tek açılıyor. Halkımızın mağduriyetini gidermek için tüm gayretimizle gerekli çabayı göstereceğiz. Sabırla yollarımızın açılmasını bekleyen belde sakinlerimize teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Esendere, Hakkari, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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