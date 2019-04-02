Esengül Akyüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE YENİCE belediye başkan adayı olan Esengül Akyüz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE YENİCE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Esengül Akyüz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE YENİCE adayı Esengül Akyüz kimdir? BTP ÇANAKKALE YENİCE adayı Esengül Akyüz yüzde kaç oy aldı?

Esengül Akyüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE YENİCE belediye başkan adayı olarak gösterilen Esengül Akyüz YENİCE ilçesinde % 2,37 oranında oy almıştır. YENİCE ilçesinde % 2,37 oranında oy olan Esengül Akyüz adlı BTP adayı toplamda 113 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE YENİCE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.