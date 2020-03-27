Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı yalanlandı
Esenler Belediyesi, "Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve sonucun pozitif çıktığı" haberinin asılsız olduğunu bildirdi.
27.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:14
Esenler Belediyesi, "Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve sonucun pozitif çıktığı" haberinin asılsız olduğunu bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Göksu'nun aynı isimde olan akrabasının özel bir hastanede farklı bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.
Açıklamada, "Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun koronavirüs testi yapıldığı ve sonucunun pozitif çıktığı haberi asılsızdır." bilgisine yer verildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Göksu'nun aynı isimde olan akrabasının özel bir hastanede farklı bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.
Açıklamada, "Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun koronavirüs testi yapıldığı ve sonucunun pozitif çıktığı haberi asılsızdır." bilgisine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Mehmet Tevfik Göksu, Esenler, Göksu, Güncel