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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi

Katıldığı canlı yayına 6,5 dakika geç kalan AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, programa geç kalmasına gerekçe olarak İstanbul trafiğini gösterdi. Göksu, "Eskiden böyle değildi. İstanbul trafiği 6 ayda bu hale geldi" diyerek İmamoğlu'nun göreve başladığı Haziran ayını işaret etti.

05.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:51

FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Belediye Başkanı Tevfik Göksu, canlı yayına 6,5 dakika geç kaldı. Göksu, moderatörün neden geç kaldığını sorması üzerine trafiğini gerekçe gösterdi. Göksu, "Önceden böyle değildi, 6 ayda bu hale geldi" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı tarihe işaret etti.

AK Partili Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği Çalar Saat programına konuk oldu. Programa İstanbul trafiği nedeniyle 6,5 dakika geç kaldığını belirten Göksu, trafiğin gerekçesi olarak ise İmamoğlu imasında bulundu.

"TRAFİK 6 AYDA BU HALE GELDİ"

Küçükkaya, Göksu'ya dönerek niçin 6,5 dakika geciktiğini sordu. Göksu, "Trafikten. Eskiden böyle değildi" dedi. Küçükkaya'nın "Efendim, İstanbul'u 25 yıldır siz yönetiyorsunuz" demesi üzerine Göksu, "Eskiden böyle değildi. 6 ayda bu hale geldi" dedi. Göksu'nun bu cevabı üzerine iki isim tebessüm ederek programa başlangıç yapmış oldu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi

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