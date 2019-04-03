Esenler Belediyesi Başkanı Göksu: Tablolar Kaçırılmıyor, Sergiden Geri Dönüyor

– ESENLER Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu
, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
'nin, "Hayırdır. Büyükşehir'e bağlı Esenler Kadir Topbaş
Kültür Merkezi'ndeki tabloları nereye götürüyorsunuz" yazılı sosyal medya paylaşımına cevap verdi. Başkan Göksu, "Tablolar kaçırılmıyor, sergiden geri dönüyor" dedi. Açıklamaların ardından Çelebi'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımı sildiği görüldü.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
, Twitter
hesabından kapının önüne dizilmiş tabloların fotoğrafını paylaşarak "Hayırdır Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloları nereye götürüyorsunuz?" diye sordu. Bu paylaşım üzerine Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak suçlamaları yalanladı. Göksu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
" Fuzuli
'nin Su Kasidesi'ni ebru sanatı ile buluşturan ve dünyada bir ilk olan Hikmet Barutçigil'in "Ab-Rülarda Su Kasidesi" sergisi 19-30 Mart tarihleri arasında Cemal Reşit Rey Sergi Salonu'nda sergilendi. Sergi tamamlandıktan sonra eserler, Esenler'deki Esenler Belediyesi'ne ait Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ne geri getirildi. Bunların getirilişini CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi buradan tablo kaçırılıyormuş gibi duyurdu sosyal medyadan. Söylediklerinin hepsi yalan. 1- Kadir Topbaş Kültür Merkezi İBB
'ye değil, Esenler Belediyesi'ne ait. 2- Eserler buradan kaçırılmıyor sergiden geri dönüyor."
Açıklamalar üzerine Çelebi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı sildi.
- İstanbul
Kadir Topbaş, Göksu, Esenler, Güncel
Kaynak: DHA