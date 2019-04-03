Esenler Belediyesinden Tabloların Taşınması İddiasına Yalanlama

Kaynak: AA

Esenler Belediyesi, CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeki tabloların başka yere götürüldüğü yönündeki iddiasını yalanladı.Esenler Belediyesi, CHP Milletvekili Çelebi'nin, sosyal medya hesabındaki kapının önünde dizilmiş tabloların fotoğrafının yer aldığı, "Hayırdır Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloları nereye götürüyorsunuz?" paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, bu tabloların Fuzuli'nin Su Kasidesi'ni ebru sanatı ile buluşturan ve dünyada bir ilk olan Hikmet Barutçigil'in "Ab-Rularda Su Kasidesi" sergisinde yer aldığı belirtilerek, "19-30 Mart'ta Cemal Reşit Rey Sergi Salonu'nda sergilendi." denildi.Serginin tamamlanmasının ardından tabloların belediyeye ait Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezine getirildiği ifade edilen açıklamada, CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin bu durumu, sosyal medya hesabından "tablo kaçırılıyormuş gibi" duyurduğu kaydedildi.Açıklamada, şöyle denildi:"Söylediklerinin hepsi yalan. Kadir Topbaş Kültür Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesine değil, Esenler Belediyesine ait. Eserler buradan kaçırılmıyor, sergiden geri dönüyor. Arkadaşlarımız, Milletvekilini İlçe Seçim Kurulu'nda buldu, eseri hediye ettiler, kabul etmedi."