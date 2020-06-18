ESENLER'DE 3 İŞ YERİ VE BİR BODRUM KATINI SU BASTI

ESENLER'de şiddetli yağmurun ardından 3 iş yerini ve bir apartmanın bodrum katını su bastı.

18.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:20
ESENLER'de şiddetli yağmurun ardından 3 iş yerini ve bir apartmanın bodrum katını su bastı.
İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Esenler Yavuz Selim Mahallesi Mehmetçik Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan 3 iş yerini ve Meltem Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katını su bastı. Su basan iş yerlerindeki suyu iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla tahliye ederken, dairesi su altında kalan bir kişi ise belediye ekiplerine haber verdi.
"İSKİ TELEFONUMU AÇMIYOR"
Evi su altında kalan Abdullah Berber, "Sürekli böyle olmuyor. Bu sefer yağmur çok bastırdı. Kredi ile almış olduğum 350 bin lira değerindeki bahçe katım su altında kaldı. İçindeki eşyalarda su altında. Emekli bir insanım nasıl ödeme yapacağım? Belediyeyi arıyorum ulaşamıyorum. İSKİ'yi arıyorum, alt yapıyı ara diyorlar. Ne gelen var ne giden. Bir burada ki emeklerimize yazık. İSKİ telefonumu açmıyor. Geçen yağmur yağdığında su bastı, İSKİ'ye gittim 'gelip bakacağız' dediler, gelmediler" dedi. ESENLER’DE 3 İŞ YERİ VE BİR BODRUM KATINI SU BASTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Selim Mahallesi, İstanbul, Esenler, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Avrupa’dan İsrail’e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Haberler››Güncel››ESENLER'DE 3 İŞ YERİ VE BİR BODRUM KATINI SU BASTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:29: Büyükşehir çevre temizliğini sürdürüyor - Haber 15:29: Bitlisli sporculara masa tenisi ekipmanı desteği - Haber 15:28: Başkale'de LGS sınavının yapılacağı okullar dezenfekte edildi - Haber 15:27: Mersin'de kuyumcuları dolandıran zanlı Adana'da sahte altın satmak isterken yakalandı - Haber 15:27: Samsun'da salep orkidesi üretim alanları artırılacak - Haber 15:12: Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası - Haberler 14:19: Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı - Haber 14:01: Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi - Magazin 13:52: AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler