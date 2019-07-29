ESENLER'DE 6. KATTAN ATILAN YUNUS BEBEK OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞEREK YARALANDI

Feci olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/Murat SOLAK(İSTANBUL/DHA)

Esenler'de 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan aşağıya atılan 2.5 yaşındaki Yunus Efe Özay, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan Yunus Bebek tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenler Menderes Mahallesi 358. Sokak'ta geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddialara göre annesi ile birlikte Menderes Mahallesi'ndeki teyzesinin yanına misafirliğe gelen Yunus Efe Özay, annesi ve teyzesi ile çatı katında oturduğu sırada 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından bir anda 6. kattan aşağıya atıldı. Küçük çocuk, herkesin şaşkın bakışları altında sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Yakınları tarafından Bağcılar Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, hemen tedavi altına alındı. Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-olayın yaşandığı sokaktan aktüel görüntüler

-Genel ve detaylar





