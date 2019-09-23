Esenler'de 7'den 77'ye Basketbol

Esenler'in tümmahallelerini kapsayan, "Esenler'de Basketbol, Spor Yap Bol Bol" projesi kapsamında "7'den 77' ye Basketbol" sloganıyla hayata geçirilen 3x3 Basketbol Turnuvası'nda basketbol şöleni yaşandı. Gençlere basketbolu sevdirmek, ruhen vebedenensağlıklı bireyler yetiştirmek, sporu biryaşambiçimi haline getirerek çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumakadına Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı'nın katkılarıylayapılan etkinliklerde eğlenceli anlar yaşandı.

ANNELER YETENEKLERİNİ KONUŞTURDU

Çeşitli yaş gruplarından çocuklarla gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası, "Aileler Yarışıyor", "Parke Ağladı Be", "Dede Toruna Karşı" adlı birbirinden renkli ve farklıkategorilerde gerçekleştirildi. Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki ESGEV sahasında turnuva, Menderes Mahallesi Anne Çocuk Oyun Kampüsü'nde "Aileler Yarışıyor" ve Kemer Mahallesi Devran Koleji bahçesinde "Parke Ağladı Be" etkinlikleriyle çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadılar. Annelerin de basketboldaki yeteneklerini konuşturduğu etkinliklerde renkli görüntüler yaşandı.

SPORCULARA ÇEŞİTLİ HEDİYELER DAĞITILDI

Turnuvanındüzenlediği etkinliklerde yer alan tüm sporculara basketbol forması, basketbol topu, sporcu suluğu, çanta, madalya dağıtıldı. Etkinlikler farklı mahallelerde de devam edecek.