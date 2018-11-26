Esenler'de Anadolu'nun Türküleri

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Türk Halk Müziği Korosu, Esenler'de türkülerle dolu bir konser verdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserdeAnadolu'nun sevilen türküleri seslendirildi.

Erdal Şahin'in şefliğinde 56 kişilik ekiple gerçekleşen konser, dinleyicilerden tam not aldı. Konserde; "Karmı Yağmış Şu Harput'un Başına", "Daracık Sokakları Duman Bürüdü", "Yeşil Yaprak Arasında", "Al Yeşil Dökün Anneler" gibi türkülerin yanı sıra yörelere özgü eserlere de yer verildi. Solo ve koro hâlinde gerçekleşen konserde söylenen birbirinden güzel türkülere dinleyenler de eşlik etti. Anadolu'nun zengin halk müziği eserlerinden, türkülerinden örneklerin seslendirildiği konserde türküseverler keyifli bir gece geçirdi. ESEV öğrencilerinin seslendirdiği türküler beğeniyle dinlenirken, izleyiciler konser boyunca sanatçılara alkışlarla eşlik etti.