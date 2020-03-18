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Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

18.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:10
Esenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Mahallesi 58. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada hasar oluştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Davutpaşa, İtfaiye, Esenler, Güncel

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