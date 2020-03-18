Esenler'de bir binanın yanan çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü
Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
18.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:13
Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Mahallesi 58. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Mahallesi 58. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada hasar oluştu.
Kaynak: AA