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Esenler'de bir evin çatısı karşı binaya uçtu

Esenler'de şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı bir apartmanın çatısı karşı apartmanın çatısına uçtu.

07.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:40
Esenler'de bir evin çatısı karşı binaya uçtu
Esenler 'de şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı bir apartmanın çatısı karşı apartmanın çatısına uçtu. Paniğe neden olan olayda apartmanın çatıları ve 1 evin odası büyük hasar gördü.
Olay Esenler Tuna Mahallesi 714. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatı karşı binada bulunan 4 katlı bir binanın çatısı üzerine düştü. Mahallede paniğe neden olan olayda bazı çatı parçaları da sokağa savruldu.
Gürültüyü duyan bina sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler çatıya müdahale ederken, bazı vatandaşların uyarılara rağmen düşen çatı parçalarını topladığı görüldü.
ÇATILARDA VE VE 1 DAİREDE BÜYÜK HASAR
Polis ve zabıta ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay sonrasında 5 katlı binanın çatısında büyük maddi hasar meydana gelirken, karşı tarafın apartmanın çatısı ve apartmandaki 1 dairenin odasında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin çatıyı kaldırma ve olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
"SESİ DUYDUK DIŞARIYA KOŞTUK"
Çatının karşı çatıya uçtuğunu ifade eden Mücahit Üngezdi "Biz çalıştığımız esnada burada şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ses duyduk çatının komple aşağıya düştüğünü gördük arkadaşlarla koştuk bir şey var mı diye çatı komple aşağıya düşmüştü" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenler, Polis, Güncel
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