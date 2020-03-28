Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ESENLER'DE ÇEKİCİ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI

Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici kamyonet önünde seyreden otobüse ardından da metro hattı ve karayolunu ayıran bariyerlere çarptı.

28.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:50
ESENLER'DE ÇEKİCİ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI

Esenler 'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici kamyonet önünde seyreden otobüse ardından da metro hattı ve karayolunu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Esenler Otogar yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 MU 0186 plakalı çekici kamyonet otogar istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 34 UH 3489 plakalı İstanbul A. Ş.'ye bağlı halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, metro hattı ve karayolunu ayıran bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıkarken yanında bulunan bir kişi araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonetin kapısını keserek içeride sıkışan kişiyi kurtardı. Sedyeye alınan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle otogar istikametinde trafik tamamen durdu. Kaza yapan kamyonetin çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kazada sıkışan kişinin kurtarılma anları

-Kazaya karışan otobüs

-Kazaya karışan çekici kamyonet

-Kaza nedeniyle duran trafik

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Kamyonetin çarptığı metro istinat duvarı

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenler, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ESENLER'DE ÇEKİCİ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Katar’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü Haberler
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti Haberler
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı Haberler
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Haberler
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haberler
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:22: Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 23:20: Rusya'da "Dünya Saati" etkinliği düzenlendi - Haber 23:19: "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği - Haber 23:19: Harem Otogar İşletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu - Haber 23:18: 65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı - Haber 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber