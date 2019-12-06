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esenler'de çıkan yangında çatı katı kül oldu

ESENLER'de Suriyeli ailenin kaldığı çatı katı sobadan çıkan yangın nedeniyle kül oldu.

06.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:30
ESENLER'de Suriyeli ailenin kaldığı çatı katı sobadan çıkan yangın nedeniyle kül oldu. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın havadan görüntülendi.
Yangın, Mahallesi 931. Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında saat 11.00 sıralarında çıktı. Suriyeli aile kaldığı çatı katında iddiaya göre ısınmak için yakılan sobadan evin içine kor düştü. Odada başlayan yangına müdahale etmek isteyen aile üyeleri başarılı olamayınca kendilerini dışarıya attı. Çatı katını saran alevler nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının diğer apartmanlara sıçramasını engelledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katı kül oldu.
esenler'de çıkan yangında çatı katı kül oldu

Esenler, Kemer, Güncel

Kaynak: DHA


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