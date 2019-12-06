ESENLER'DE ÇIKAN YANGINDA ÇATI KATI KÜL OLDU

ESENLER'de Suriyeli ailenin kaldığı çatı katı sobadan çıkan yangın nedeniyle kül oldu. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın havadan görüntülendi.

Yangın, Esenler Kemer Mahallesi 931. Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında saat 11.00 sıralarında çıktı. Suriyeli aile kaldığı çatı katında iddiaya göre ısınmak için yakılan sobadan evin içine kor düştü. Odada başlayan yangına müdahale etmek isteyen aile üyeleri başarılı olamayınca kendilerini dışarıya attı. Çatı katını saran alevler nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının diğer apartmanlara sıçramasını engelledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katı kül oldu.

- İstanbul