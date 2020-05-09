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ESENLER'DE ÇÖKMENİN OLDUĞU SOKAKTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Esenler'de çökmenin olduğu sokakta toprakla dolgu çalışması yapılıyor.

09.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:48
Esenler'de çökmenin olduğu sokakta toprakla dolgu çalışması yapılıyor.
Esenler, Kemer Mahallesi 945. sokakta yapımına devam edilen bir inşaatın istinat duvarı ve bitişiğinde bulunan yoldaki çökme olmuştu. Sabah saatlerinde çökmenin yaşandığı alana gelen ekipler, çöken bölgelerde toprakla dolgu çalışması yapıyor.
Mahalle sakini Atakan Korkunç "Yolda çökme yaşandığında evdeydik. Ailemi alıp Arnavutköy'deki akrabalarıma götürdüm. Şu anda kimse bize bir şey söylemedi. Doldurmayla olacak bir şey değil bu. Evimizin hali ne olacak bilmiyoruz. Başımızın çaresine baktık. Müteahhitte yok ortalıkta." dedi.
Muzaffer Tomes ise "Buranın sağlam olması için, kentsel dönüşüm yapılmasını istiyorum. Onarılsa da sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yarın bir deprem olsa, hemen çökme yapar" diye konuştu. ESENLER’DE ÇÖKMENİN OLDUĞU SOKAKTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenler, Sabah, Kemer, Güncel, Haber

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