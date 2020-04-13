Esenler 'de fırıncılar ile arabayla ekmek satışı yapmak isteyen kişiler arasında çıkan kavgaya karışan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Nene Hatun Mahallesi Aziziye Caddesi'nde arabalarıyla ekmek satan 2 kişi ile cadde üzerindeki fırını işletenler arasında "ekmek satma" tartışması yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İki grubu ayıran polis ekipleri, kavgaya karışan 10 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 31 bin 800 lira para cezası kesti.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.